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Brexit
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Совет ЕС утвердил блок экстренных мер в случае Brexit без соглашения

Они могут быть применены на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил во вторник блок экстренных мер, которые будут регулировать отношения с Великобританией в случае выхода Соединенного Королевства из объединения (Brexit) без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Меры будут действовать в сфере социальной защиты, трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и студенческих обменов.

"Данные меры вступят в силу на следующий день после публикации [в официальном журнале ЕС] и будут применены на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза в случае отсутствия соглашения", - говорится в заявлении.

 

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