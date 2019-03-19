Совет ЕС утвердил блок экстренных мер в случае Brexit без соглашения

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил во вторник блок экстренных мер, которые будут регулировать отношения с Великобританией в случае выхода Соединенного Королевства из объединения (Brexit) без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Меры будут действовать в сфере социальной защиты, трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и студенческих обменов.

"Данные меры вступят в силу на следующий день после публикации [в официальном журнале ЕС] и будут применены на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза в случае отсутствия соглашения", - говорится в заявлении.