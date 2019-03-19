Глава МИД Алжира привез на имя Путина письменное послание президента республики

"Я с удовольствием принял приглашение своего друга [главы МИД РФ] Сергея Лаврова посетить Москву и также воспользовался случаем, чтобы привезти в Россию письменное послание президента Алжирской Республики Абдельазиза Бутефлики на имя Владимира Путина. По причине того, что российского президента сейчас в столице нет, я передал этот документ для [последующей] передачи по назначению Сергею Лаврову", - сказал Ламамра во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

Глава алжирской дипломатии выразил удовлетворение состоянием алжирско-российских отношений. "Отрадно, что мы продолжаем реализацию декларации о стратегическом партнерстве, подписанной нашими президентами в 2001 году, - сказал Ламамра. - Благодаря этому документу сохраняются и наращиваются активная координация и консультации между нашими дипломатическими ведомствами. В рамках этих контактов мы обмениваемся мнениями по текущей ситуации, нашим видением, концепциями разрешения различных региональных и международных проблем, исходя из приоритета уважения Устава ООН и других норм международного права".

"Алжир и Российская Федерация являются друзьями. Мы руководствуемся одинаковыми принципами, которые заключаются в уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости государств, невмешательстве во внутренние дела", - сообщил дипломат.

Он добавил, что Россия и Алжир создают рабочую группу на уровне глав МИД и их заместителей для обсуждения в том числе вопросов безопасности.

"Договорились по модальности нашего взаимодействия в рамках продвижения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Речь идет о формировании рабочей группы высокого уровня - на уровне министров иностранных дел и их заместителей. Данная структура будет обсуждать вопросы как двусторонней координации, взаимодействия, так и наши работы на многосторонних форумах и площадках в интересах укрепления мира и безопасности", - сказал он.

Глава МИД Алжира также сообщил, что в ходе переговоров стороны уделили значительное внимание обсуждению обстановки в регионе, а также в граничащих с Алжиром североафриканских странах. Ламамра выразил удовлетворение уровнем взаимодействия между РФ и такими объединениями, как Лига арабских государств и Африканский союз.

"Мы в частности обменялись оценками развития событий в Ливии, выразили поддержку усилиям братского ливийского народа по стабилизации ситуации. Также обсудили ситуацию в Мали, в Западной Сахаре, подчеркнув приверженность поддержке дальнейших усилий спецпредставителя генсека ООН в этом регионе", - сообщил он.