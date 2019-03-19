Вучич поблагодарил Совфед за заявление к 20-летию военной операции НАТО в Югославии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял делегацию российских сенаторов и поблагодарил Совет Федерации за поддержку, выразившуюся в принятии заявления палаты в связи с 20-летней годовщиной начала военной операции НАТО в Югославии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.

"В преддверии конференции с российскими сенаторами встретился президент Сербии Александр Вучич. Он поблагодарил за поддержку, выразившуюся в принятии Советом Федерации 13 марта заявления в связи с двадцатилетней годовщиной начала военной операции Организации Североатлантического договора против Союзной Республики Югославии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе международной конференции "Двадцать лет спустя бомбардировок Югославии - уроки для европейской безопасности в XXI веке", которая проходит в Республике Сербия.

Кроме того, как говорится в сообщении, сенаторы провели в Белграде рабочую встречу с членами комитета парламентского сотрудничества Россия - ЕС. Они также возложили цветы к памятникам освободителям Белграда и жертвам бомбардировок НАТО. "В эти дни мы с глубоким сожалением и скорбью вспоминаем о трагических событиях двадцатилетней давности. В марте 1999 года на мирный Белград, города и села Югославии страны - участники НАТО стали наносить массированные ракетно-бомбовые удары", - напомнил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который возглавляет российскую делегацию.

13 марта Совет Федерации принял заявление в связи с двадцатилетней годовщиной начала военной операции НАТО против Югославии. В документе сенаторы выступили с призывом к зарубежным парламентам, ООН и Европарламенту осудить агрессию Североатлантического альянса против Югославии и предпринять все необходимые действия для преодоления ее последствий. Как отметили в заявлении парламентарии, НАТО становится все большей угрозой для европейской и мировой безопасности.