Эрдоган готов восстановить смертную казнь в Турции

АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности восстановить смертную казнь в качестве высшей меры наказания в республике. Об этом турецкий лидер сообщил во вторник в ходе агитационного митинга в городе Эрегли, трансляцию которого вел телеканал NTV .

"Мы допустили ошибку, когда отменили смертную казнь. Мне кажется, что это ошибка. Почему? В ночь на 15 июля [2016 года в ходе попытки переворота] погиб 251 наш гражданин. Даже если они проведут жизнь за решеткой, меня задевает тот факт, что их нужно кормить. Если в этой связи наш парламент примет решение [о возобновлении смертной казни], то я его ратифицирую", - сказал Эрдоган.

Глава республики также вновь прокомментировал ситуацию вокруг инцидента в Новой Зеландии, где 15 марта был совершен теракт. "Если правительство Новой Зеландии не сделает то, что следует, то это сделаем мы. В таком случае проведу переговоры с правительством этой страны. Террорист должен понести самое суровое наказание", - добавил Тайип Эрдоган.

Президент Турции в августе 2018 года выразил готовность восстановить в Турции смертную казнь. По его словам, страна "очень чувствительно относится к этой теме", и если соответствующий закон пройдет парламент, то он его ратифицирует.

Между тем в конце февраля турецкий президент подверг критике руководство Египта за применение смертной казни в стране. Эту практику Эрдоган назвал "преступлением против человечности". Глава Турции также заявил о невозможности каких-либо контактов с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси до тех пор, пока "в стране не будет объявлена общая амнистия".