СМИ: Порошенко ждут в суде с отчетом о доходах

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) вызвала кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко в суд по иску кандидата в президенты страны Юрия Бойко к НОТУ. Об этом сообщило во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ходатайство адвокатов ответчика.

"В производстве Шевченковского райсуда Киева находится гражданское дело по иску кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко к НОТУ о признании противоправной бездеятельность и обязательства осуществить действия <...> Открыто дело, рассмотрение которого назначено на 15:00 мск 19 марта", - говорится в документе.

Бойко просил суд признать незаконным отказ НОТУ в размещении предвыборной агитации и требовал показать в эфире ролик "Президент разбогател в десять раз, пенсионеры обеднели в два раза". Сюжет демонстрировался многими телеканалами, однако НОТУ отказала Бойко в предоставлении эфира на основании якобы недостоверности содержащейся в нем информации. Однако в штабе кандидата ссылаются на официальные данные в опубликованной декларации нынешнего президента.

Сам Порошенко не раз заявлял, что за время президента его доходы значительно упали и у него "жизнь - не сахар". Однако только за 2018 год Порошенко задекларировал доход в 198 млн гривен ($7 млн), что более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год. По данным ежегодного рейтинга "Топ-100 самых богатых украинцев" состояние Порошенко оценивается в $1,1 млрд, а ключевым активом является корпорация Roshen. По состоянию на 2018 год, президент Украины замыкал шестерку лидеров рейтинга.

Вступая на пост президента в мае 2014 года, Порошенко обещал отказаться от своих бизнес-активов, кроме телевизионного "5-го канала", но ничего не выполнил. Это вызывает справедливое возмущение украинцев, в ответ которым президент неоднократно в ходе предвыборной кампании заявлял, что борьба с бедностью будет одним из его приоритетов на посту президента.

Выборы президента на Украине назначены на 31 марта.