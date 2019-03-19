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Brexit

Меркель: ЕС ждет от Мэй новых предложений по Brexit, постарается ответить на них адекватно

Канцлер подчеркнула, что намерена бороться за упорядоченный выход Великобритании из ЕС до последнего момента - 29 марта

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Европейский союз попытается адекватно отреагировать на новые предложения от премьера Великобритании Терезы Мэй по поводу Brexit, как только они поступят. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на общественно-политическом форуме Global Solutions Summit.

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"Посмотрим, что скажет Тереза Мэй, каковы ее желания, - сказала она. - Мы попытаемся отреагировать на это. Но ведь мы не сами по себе обсуждали это соглашение, правительство Великобритании с ним согласилось, оно было дополнено". "В этой связи мы теперь будем внимательно следить за тем, как отреагирует британское правительство", - добавила Меркель.

По ее словам, ЕС должен действовать "адекватно и совместно". "Лично я буду до последнего момента - до 29 марта - бороться за упорядоченный выход", - сказала Меркель.

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Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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