Меркель: ЕС ждет от Мэй новых предложений по Brexit, постарается ответить на них адекватно

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Европейский союз попытается адекватно отреагировать на новые предложения от премьера Великобритании Терезы Мэй по поводу Brexit, как только они поступят. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на общественно-политическом форуме Global Solutions Summit.

"Посмотрим, что скажет Тереза Мэй, каковы ее желания, - сказала она. - Мы попытаемся отреагировать на это. Но ведь мы не сами по себе обсуждали это соглашение, правительство Великобритании с ним согласилось, оно было дополнено". "В этой связи мы теперь будем внимательно следить за тем, как отреагирует британское правительство", - добавила Меркель.

По ее словам, ЕС должен действовать "адекватно и совместно". "Лично я буду до последнего момента - до 29 марта - бороться за упорядоченный выход", - сказала Меркель.