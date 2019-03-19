СМИ: штабы Порошенко запустили "карусели" по фальсификации выборов

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Избирательные штабы кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко собираются сфальсифицировать выборы, запустив так называемые карусели. Об этом сообщило во вторник информагентство УНИАН со ссылкой на журналистское расследование программы "Грошi".
"По данным журналистов, кампанию Порошенко в масштабах страны ведет два штаба. В первом штабе агитация начинается с социальных опросов. Человек даже не подозревает, что, отвечая на простые вопросы, он попадает под влияние агитаторов", - говорится в расследовании. Вопросы в анкетах составлены таким образом, чтобы выявить граждан, готовых голосовать за Порошенко. Возглавляет этот штаб первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук, сказано в сообщении.
"Зона его воздействия - 12 областей. Ставку он делает на административный ресурс", - сообщают журналисты, отмечая, что второй штаб Порошенко работает над прямой скупкой голосов. "По данным сайта "Карусель 2019", для Порошенко планируют купить 3 млн голосов, потратив на это $500 млн", - утверждается в расследовании. Руководят этим штабом политтехнолог Дмитрий Касьянов и депутат Верховной рады Сергей Березенко.
"В главных городах за так называемую "сетку" Порошенко (технология подкупа избирателей) отвечают также известные и одиозные деятели. Например, в столице - бизнесмен Вадим Столар, которого называют "смотрящим" за всем строительным бизнесом в столице", - отмечают журналисты.
"Сетки" Порошенко
В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция изучает информацию о возможных избирательных "сетках". По его словам, есть целый ряд производств "в разной степени они касаются трех-четырех кандидатов". Украинское издание Страна.ua сообщало, что провело собственное расследование и составило полную картину масштабного замысла по тотальной скупке голосов в пользу действующего президента.
Создание "сетки", отмечала "Страна", проходит в несколько этапов. На первом агитаторы Порошенко проводят массовые соцопросы, выявляя потенциальных сторонников президента. На втором этапе осуществляется постоянный контакт с этой группой людей со стороны штаба. С ними созваниваются, ведут агитацию, самим предлагают стать агитаторами, пытаясь закрепить наметившийся выбор в пользу Порошенко.
На третьем этапе наступает главная составляющая плана - выделение материальной помощи участникам "сетки". Для этого областные и местные советы утверждают специальные программы соцпомощи, максимально упрощая критерии для получения денег. Эти средства будут выданы накануне выборов участникам "сетки".