СМИ: штабы Порошенко запустили "карусели" по фальсификации выборов

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Избирательные штабы кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко собираются сфальсифицировать выборы, запустив так называемые карусели. Об этом сообщило во вторник информагентство УНИАН со ссылкой на журналистское расследование программы "Грошi".

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"По данным журналистов, кампанию Порошенко в масштабах страны ведет два штаба. В первом штабе агитация начинается с социальных опросов. Человек даже не подозревает, что, отвечая на простые вопросы, он попадает под влияние агитаторов", - говорится в расследовании. Вопросы в анкетах составлены таким образом, чтобы выявить граждан, готовых голосовать за Порошенко. Возглавляет этот штаб первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук, сказано в сообщении.

"Зона его воздействия - 12 областей. Ставку он делает на административный ресурс", - сообщают журналисты, отмечая, что второй штаб Порошенко работает над прямой скупкой голосов. "По данным сайта "Карусель 2019", для Порошенко планируют купить 3 млн голосов, потратив на это $500 млн", - утверждается в расследовании. Руководят этим штабом политтехнолог Дмитрий Касьянов и депутат Верховной рады Сергей Березенко.

"В главных городах за так называемую "сетку" Порошенко (технология подкупа избирателей) отвечают также известные и одиозные деятели. Например, в столице - бизнесмен Вадим Столар, которого называют "смотрящим" за всем строительным бизнесом в столице", - отмечают журналисты.

"Сетки" Порошенко

В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция изучает информацию о возможных избирательных "сетках". По его словам, есть целый ряд производств "в разной степени они касаются трех-четырех кандидатов". Украинское издание Страна.ua сообщало, что провело собственное расследование и составило полную картину масштабного замысла по тотальной скупке голосов в пользу действующего президента.

Создание "сетки", отмечала "Страна", проходит в несколько этапов. На первом агитаторы Порошенко проводят массовые соцопросы, выявляя потенциальных сторонников президента. На втором этапе осуществляется постоянный контакт с этой группой людей со стороны штаба. С ними созваниваются, ведут агитацию, самим предлагают стать агитаторами, пытаясь закрепить наметившийся выбор в пользу Порошенко.

На третьем этапе наступает главная составляющая плана - выделение материальной помощи участникам "сетки". Для этого областные и местные советы утверждают специальные программы соцпомощи, максимально упрощая критерии для получения денег. Эти средства будут выданы накануне выборов участникам "сетки".