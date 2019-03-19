Reuters: в спецкомитете Сената нет единого мнения о том, вступал ли Трамп в "сговор" с РФ

ТАСС, 19 марта. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские выборы, расколот по вопросу о том, вступал ли нынешний президент Дональд Трамп и лица из его окружения в сговор с Москвой в ходе предвыборной кампании 2016 года в Соединенных Штатах. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, как республиканцы, так и демократы в указанном спецкомитете согласны с отсутствием прямых доказательств какого-либо сговора между помощниками Трампа и представителями РФ. Однако демократы настаивают на том, что косвенных улик, якобы подтверждающих такой сговор, достаточно, что и должно быть отражено в итоговом докладе. Члены же данного комитета от правящей Республиканской партии, наоборот, убеждены в отсутствии каких-либо косвенных доказательств на этот счет, сообщает агентство.

По информации его источников, такой раскол может привести к тому, что сенатский спецкомитет по разведке по окончании разбирательства представит два итоговых доклада, отражающих мнение членов обеих партий. Как отмечает Reuters, такое развитие событий может снизить шансы инициирования процедуры импичмента в отношении Трампа, чего добиваются демократы.

В настоящий момент как минимум шесть комитетов американского Конгресса проводят собственные расследования, так или иначе касающиеся нынешнего главы Белого дома. В их число входят в том числе разбирательства на предмет того, имел ли место сговор между РФ и лицами из окружения Трампа с тем, чтобы помочь последнему одержать победу на выборах 2016 года в США. Также комитеты выясняют, имелись ли у Трампа какие-либо бизнес-связи с Москвой, использовал ли он свои президентские полномочия с целью личного обогащения, а также пытался ли он как-то помешать проведению расследований в его отношении.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.