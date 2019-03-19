Еврокомиссия выделила более €500 млн на проекты в сфере обороны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделила более €500 млн на реализацию проектов в сфере обороны Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия приняла программы по софинансированию совместных оборонно-промышленных проектов на 2019-2020 годы на сумму до €500 млн. Еще €25 млн было выделено на поддержку совместных оборонных исследовательских проектов в 2019 году", - отмечается в нем.

ЕК подчеркивает, что эти средства выделяются в рамках Европейского оборонного фонда, который начнет в полной мере функционировать с 2021 года. "Сегодняшним решениям Еврокомиссия запускает первые совместные оборонно-промышленные проекты, финансируемые ЕС, через Европейскую программу оборонно-промышленного развития. Основное внимание будет уделяться таким областям, как беспилотные технологии, спутниковая связь, системы раннего предупреждения, искусственный интеллект, киберзащита или наблюдение на море", - поясняет ЕК.