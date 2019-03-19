СМИ: президент Алжира покинет президентский дворец 28 апреля

РАБАТ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика покинет президентский дворец "Эль-Мурадия" 28 апреля - в день, когда истекает срок его четвертого мандата. Об этом сообщил во вторник информационный портал Alg24 со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Бутефлика не идет на пятый срок.

Бутефлика не идет на пятый срок. Он продлевает четвертый

"Будучи радетелем конституционной законности и разделяя ценности борца, берущие истоки в алжирской революции, Бутефлика не сможет оставаться во главе государства после 28 апреля", - говорится в материале Alg24.

По сведениям портала, "глава государства может объявить о своем уходе с высшего поста в самое ближайшее время, возможно, 21 марта". "Он понял волю алжирского народа, который требует его ухода и отвергает продление нынешнего мандата", - отмечается в сообщении Alg24.

11 марта Бутефлика, находящийся на высшем посту с 1999 года, в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны.