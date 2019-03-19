Помпео заявил, что Россия и Куба "морят голодом народ Венесуэлы"

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции KSNT, принадлежащей компании NBC, выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Куба "помогают удержаться у власти" венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Стенограмму беседы распространил во вторник Госдепартамент.

"Я думаю, что миру нужно увидеть Россию и Кубу такими, какими они предстают в этом регионе: недобросовестными сторонами, которые морят голодом народ Венесуэлы", - полагает госсекретарь.

Также он выразил пожелание, чтобы у России и США было больше общих интересов по многим важным темам.

"Есть важные места, где Соединенные Штаты и Россия могут сотрудничать. Я искренне желаю, чтобы их было больше, и я хотел бы, чтобы Россия прилагала больше усилий, чтобы мы могли определить круг общих интересов, даже если мы очень, очень разные страны", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона есть темы, "по которым ведутся важные переговоры". "Когда я был директором ЦРУ, мы сотрудничали в деле борьбы с терроризмом", - отметил Помпео. Он пояснил, что обе стороны обменивались информацией с целью обеспечения безопасности полетов граждан своих стран.

Он в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в политические процессы в США, которое якобы "произошло задолго до 2016 года и также в 2016 году". При этом, по его версии, кроме России в этой проблеме "риски исходят от Китая, Ирана, КНДР". "Есть много стран, которые хотят подорвать западную демократию", - считает глава Госдепартамента.

Москва много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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