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AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вольфганг Кубикки считает, что Ричард Гренелл "ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей"
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Описание
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл
© EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

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"Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы", - сказал политик, который также является вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии. По его словам "нельзя терпеть" попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства.

В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций".

Кроме того, он неоднократно критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% ВВП.

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