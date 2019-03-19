AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse .

"Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы", - сказал политик, который также является вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии. По его словам "нельзя терпеть" попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства.

В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций".

Кроме того, он неоднократно критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% ВВП.