В Раде кандидату в президенты отключили микрофон за выступление на русском языке

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий отключил микрофон кандидату в президенты страны Александру Вилкулу, когда тот начал говорить на русском языке. Инцидент произошел во время обсуждения скандального законопроекта о языке.

Вилкул призвал парламентариев не поддерживать законопроект, после чего Парубий потребовал от него перейти на украинский язык. "Прошу к государственному языку вернуться... Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", - сказал спикер Рады. В ответ Вилкул согласился продолжить выступление на украинском, но упрекнул Парубия: "Если вы считаете, что язык, на котором вы разговариваете, украинский, то вы очень ошибаетесь".

Во вторник Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Принятие документа затягивается, поскольку в него было внесено более 2 тыс. поправок. Однако представитель президента Украины в Раде, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сказала накануне, что закон будет принят до первого тура президентских выборов, назначенных на 31 марта.

Резонансный законопроект

Украинский парламент 4 октября прошлого года после серьезных дискуссий принял этот законопроект в первом чтении, во втором чтении рассмотрение началось 28 февраля. Документ вызвал большой резонанс в стране и за рубежом. В частности, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к депутатам с просьбой приостановить работу над документом на период выборов и обеспечить участие представителей национальных меньшинств в его разработке. Замглавы киевского общества венгров Тибор Томпа выразил опасение, что принятие закона будет не в пользу укрепления межнациональных отношений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия очень озабочена нарушениями языковых и образовательных прав нацменьшинств со стороны украинских властей, в связи с чем он направил обращения в ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО. Против принятия законопроекта также выступили глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, кандидат в президенты Украины от этой партии Юрий Бойко и ряд других политиков.