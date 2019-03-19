СМИ: в городах Алжира проходят манифестации с участием студентов и врачей

РАБАТ, 19 марта. /ТАСС/. Массовая манифестация с участием студентов вузов, работников сферы образования и здравоохранения проходит в эти минуты в алжирской столице. По сведениям информационного портала TSA, главное требование - немедленный уход от власти президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики и его окружения.

"Правящий режим должен уйти! Долой незаконную власть! Нет продлению четвертого мандата Бутефлики!" - кричат тысячи людей с национальными флагами, занявшие центральные районы, например, площадь Мориса Одэна и обширное пространство перед Главным почтамтом. Врачи, поддержавшие антиправительственные лозунги, вышли на акции в белых халатах. За происходящим внимательно наблюдают усиленные наряды полиции, охраняющие здания президентского дворца, Конституционного совета, различных министерств и ведомств.

Марши с участием студентов и врачей идут в других крупных городах Алжира, в частности, в Аннабе, Беджае, Бордж-Бу-Арреридже, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Скикде, Тиарете, Тизи-Узу, Шлефе.

Тем временем, в социальных сетях распространяются призывы оппозиционных активистов выйти на новые массовые общенациональные акции протеста 22 марта - пятую пятницу подряд - чтобы вынудить Бутефлику как можно скорее покинуть президентский пост.

Как отмечает аналитик издания Al-Watan Салима Тлемсани, "студенчество все активнее включается в гражданские протестные акции, охватывающие самые широкие слои общества". По ее мнению, "молодежь не устраивает перспектива проведения реформ и этапов переходного периода под контролем нынешней власти".