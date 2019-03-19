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Отставка Нурсултана Назарбаева
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Обязанности президента Казахстана будет исполнять спикер Сената Токаев

Возглавлявший страну с 1990 года Нурсултан Назарбаев с 20 марта уходит в отставку
Касым-Жомарт Токаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Касым-Жомарт Токаев
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Спикер Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности президента после отставки Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил во вторник сам Назарбаев, текст обращения которого опубликован на сайте президента страны.

"Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока", - сказал Назарбаев и отметил, что после этого в стране состоятся выборы нового главы государства.

Согласно указу, также опубликованному на сайте президента, Токаев будет приведен к присяге на совместном заседании обеих палат парламента 20 марта в 12:00 по местному времени (9:00 мск).

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что слагает с себя полномочия главы государства. Он также сообщил, что останется председателем Совета безопасности республики.

Назарбаев находился во главе Казахстана почти 30 лет.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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