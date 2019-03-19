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Brexit

В Лондоне заявили, что до 21 марта направят ЕС запрос об отсрочке Brexit

Ожидается, что Великобритания попросит об отсрочке до 30 июня, с возможностью отложить выход страны из ЕС на более длительный срок

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Об этом во вторник после заседания британского кабмина сообщил журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

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"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправит запрос президенту Европейского совета Дональду Туску об отсрочке Brexit либо в этот вторник, либо в среду, сказал представитель премьера", - сообщает агентство Reuters.

Как пишет в своем Twitter политический обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на источники в кабинете Мэй, письмо Туску будет отправлено уже во вторник. Ожидается, что официальный Лондон попросит об отсрочке Brexit до 30 июня, но с оговоркой, что при необходимости выход страны из ЕС может быть отложен и на более длительный срок - вплоть до двух лет. По словам источников Кюнссберг, такой вариант вызывает недовольство у некоторых британских министров.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдBrexitМэй, Тереза
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