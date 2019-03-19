Инаугурация президента Казахстана состоится 20 марта

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Церемония принесения присяги народу Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоится в полдень 20 марта 2019 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник указе президента республики Нурсултана Назарбаева.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 42 конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность президентом Республики Казахстан на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан в 12 часов 00 минут 20 марта 2019 года", - говорится в тексте указа.

В указе поясняется, что в связи с решением Назарбаева прекратить исполнение полномочий президента с 20 марта, "полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю Сената Республики Казахстан с момента принесения присяги", которым является Токаев.