США расширили санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели во вторник санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов.

Власти США также исключили из своего черного списка по Венесуэле 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо. Ведомство пока не пояснило причин таких мер.