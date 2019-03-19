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США расширили санкции против Венесуэлы

Рестрикции введены в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели во вторник санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов.

Власти США также исключили из своего черного списка по Венесуэле 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо. Ведомство пока не пояснило причин таких мер.

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