ЕС подтвердил намерение провести переговоры о членстве Македонии в июне

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Переговоры между Евросоюзом и Македонией о вступлении страны в состав сообщества могут открыться в июне этого года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Македония в Брюсселе.

"Совет приветствовал, что Евросовет наметил путь к открытию переговоров о присоединении [Македонии к ЕС] в июне 2019 года на основе дальнейшего прогресса и ощутимых результатов, сохраняя и углубляя нынешний процесс реформ. Совет принял к сведению намерение Еврокомиссии и правительства [Македонии] приступить к необходимой подготовительной работе", - отмечается в нем.

В 2018 году на заседании правительства Македонии было принято решение о начале процесса подготовки к переговорам о присоединении к ЕС. В том же году Совет ЕС принял решение открыть Македонии путь к переговорам о вступлении в сообщество в июне 2019 года. Это было сделано после того, как Скопье достиг с Афинами договоренности о государственном наименовании страны.