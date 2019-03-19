Помпео заявил, что верит в возможность прогресса на переговорах с КНДР по денуклеаризации

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает возможным достижение прогресса на переговорах с КНДР по вопросам денуклеаризации. Об этом он заявил во вторник в интервью радиостанции KFDI в городе Уичито (штат Канзас).

По его словам, на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном "удалось добиться определенного прогресса, хотя и не такого значительного, как того желали в мире и как надеялись США".

"Я убежден, что достижение прогресса возможно, - продолжал он. - Я убежден в том, что председатель Ким хочет продвигаться в этом направлении. Мы должны продолжать работу и вести переговоры с тем, чтобы добиться такого результата для всего мира".