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Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Александр Щербак/ТАСС

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику на протяжении почти 30 лет, в обращении к народу сообщил, что "принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента". Он подписал указ о cложении полномочий главы государства с 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев останется председателем Совета безопасности и партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), а также членом Конституционного совета.

Исполнять обязанности главы государства до выборов предстоит спикеру Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Как Назарбаев стал лидером нации? Что значит "елбасы"

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В 1989 году Назарбаев был избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана — этот пост в СССР был самым главным в партийно-государственной структуре как на республиканском, так и на общесоюзном уровне.

В феврале 1990 года Назарбаева избрали председателем Верховного совета Казахской ССР, а в апреле того же года, после учреждения в республике поста президента, — первым президентом Казахстана. С тех пор он неизменно возглавлял страну.

В мае 2010 года парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении Назарбаева статусом лидера нации — елбасы.

Были ли предпосылки к его отставке

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В июле 2018 года вступил в силу закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором закрепляется право первого президента республики пожизненно возглавлять Совбез.

В феврале 2019 года Назарбаев обратился в Конституционный совет с просьбой дать толкование п. 3 ст. 42 конституции Казахстана о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. Рассмотрев обращение, совет счел, что из основного закона вытекает право главы государства на отставку.

Что сказал Назарбаев в обращении к нации

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Его выступление напомнило речь первого президента России Бориса Ельцина, который объявил о решении уйти в отставку также в телевизионном обращении, показанном незадолго до начала нового — 2000-го — года.

После слов о том, что он слагает с себя полномочия главы государства, Назарбаев напомнил, что он стал первым президентом республики, а в "этом году исполняется 30 лет" его пребывания на посту высшего руководителя страны.

Подводя итоги, он сообщил, что Казахстан вошел в число 50 развитых стран мира. Объем экономики удалось поднять в 15 раз, а доходы населения — в девять раз (в долларовом выражении); это позволило сократить уровень бедности почти в десять раз. Республика перешла от аграрной экономики к промышленно-сервисной, был построен новый инфраструктурный каркас страны. 

В ходе обращения к народу он подписал указ о сложении полномочий главы государства с 20 марта 2019 года.

Кто возглавит республику после его ухода

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Согласно законодательству, в случае отставки главы государства полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената. Сейчас этот пост занимает Касым-Жомарт Токаев, он будет приведен к присяге 20 марта. Выборы нового главы государства должны состояться по истечении срока действия его мандата. 

По словам Назарбаева, Токаев "знает страну, ее экономику" и всецело поддерживает политику внутри страны и вовне. Он был главой МИД в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером и премьер-министром страны, председателем Сената.

Как отнеслись к отставке Назарбаева в мире

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону во вторник днем с Назарбаевым, однако содержание этой беседы не разглашается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Назарбаева очень взвешенным и мудрым политиком. "По его инициативе строится Евразийский экономический союз, он был настроен на расширение и укрепление взаимоотношений между РФ и Казахстаном", — подчеркнула она.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что роль Назарбаева в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве трудно переоценить. "Во многом благодаря ему Молдавия стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС", — сказал он.

В ОДКБ заявили, что отставка Назарбаева не повлияет на выполнение обязательств Казахстаном. Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов уточнил, что назначенный и.о. президента Токаев, будучи министром иностранных дел, уделял немало внимания делам ОДКБ.

 

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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