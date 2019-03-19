Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

В 1989 году Назарбаев был избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана — этот пост в СССР был самым главным в партийно-государственной структуре как на республиканском, так и на общесоюзном уровне.

В феврале 1990 года Назарбаева избрали председателем Верховного совета Казахской ССР, а в апреле того же года, после учреждения в республике поста президента, — первым президентом Казахстана. С тех пор он неизменно возглавлял страну.

В мае 2010 года парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении Назарбаева статусом лидера нации — елбасы.