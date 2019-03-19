Додон отметил роль Назарбаева в интеграционных процессах на постсоветском пространстве

КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Роль Назарбаева в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве трудно переоценить. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя отставку главы Казахстана.

"Это неожиданная новость. Роль Назарбаева в строительстве независимого Казахстана, развитии интеграционных процессов на бывшем постсоветском пространстве трудно переоценить. Во многом благодаря ему Молдавия стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС (Евразийское экономическое сообщество - прим. ТАСС)", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Нурсултан Абишевич - один из самых мудрых и авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве, с его уходом заканчивается целая историческая эпоха", - подчеркнул глава Молдавии.