Саммит Евросоюза готов оценить необходимость переноса даты Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза оценят 21-22 марта, необходим ли перенос даты выхода Великобритании из состава сообщества, если премьер-министр королевства Тереза Мэй подаст соответствующий запрос. Об этом заявил во вторник на пресс- конференции в Брюсселе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

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"Если премьер Тереза Мэй подаст запрос до саммита ЕС, то лидеры 27 [стран] оценят причину и полезность [переноса даты] и, исходя из этого, примут решение", - сказал он.

По словам Барнье, решение ЕС будет зависеть от того, увеличит ли перенос даты Brexit шанс одобрения парламентом Великобритании соглашения, согласованного Брюсселем и Лондоном 25 ноября. "Вопрос в том, нужен этот перенос лишь для того, чтобы потянуть время, или же он увеличит шансы на одобрение парламентом соглашения?" - отметил он.

Ранее во вторник официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил журналистам, что правительство страны планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухлетнего срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если такая инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.