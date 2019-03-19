CNN: против экс-юриста Коэна был использован закон, подписанный Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Следователи, занимавшиеся делом бывшего личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, использовали для получения против него улик закон, подписанный Трампом в 2018 году. Об этом сообщила во вторник телеканал CNN, ссылаясь на рассекреченные по решению федерального судьи Уильяма Поли документы, имеющие отношение к делу Коэна.

Сотрудники прокуратуры Южного округа Нью-Йорка получили ордер на изучение электронной переписки Коэна на основании подписанного Трампом в марте прошлого года CLOUD Act, который дает правоохранительным органам право требовать от американских компаний предоставления данных, хранящихся в облачных сервисах за пределами США. В результате, отметил CNN, следователи получили через компанию Google доступ к электронной переписке Коэна.

CNN обратил также внимание на то, что Коэн привлек внимание следователей из аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера уже через два месяца после начала расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Из документов следует, что сотрудников аппарата спецпрокурора прежде всего интересовали поступления на счета контролируемой Коэном компании Essential Consultants в размере более $3 млн. При этом телекомпания напомнила, что в итоге в адрес Коэна так и не были выдвинуты обвинения в незаконном лоббировании иностранных интересов или в отмывании денежных средств.

Коэн выступил 27 февраля в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы та хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу приписываемого нынешнему президенту США сговора с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен судом в Нью-Йорке к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную кампанию. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении 22 месяцев ведет расследование в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых пятеро американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.