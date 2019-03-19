Бойко: законопроект об украинском языке осложнит возвращение Донбасса

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Принятие Верховной радой законопроекта об украинском языке как о государственном, который находится на рассмотрение у парламентариев, осложнит процесс возвращения Донбасса на Украину. Об этом заявил кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во вторник.

"При таком законе это значительно усложнит переговоры о прекращении войны, возвращении Крыма и Донбасса", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Бойко напомнил, что жители Донбасса преимущественно говорят на русском языке, и принятие нового языкового законопроекта ими может быть не поддержано. "Люди, которые там живут, видят отношение к тому языку, на котором они разговаривают, и они задают вопрос, а не будут ли нас [жителей Донбасса] преследовать за язык, на котором мы разговариваем", - пояснил он.

Во вторник Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Украинский парламент 4 октября прошлого года после серьезных дискуссий принял этот законопроект в первом чтении, во втором чтении рассмотрение началось 28 февраля. Документ вызвал большой резонанс в стране и за рубежом, в частности, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к депутатам с просьбой приостановить работу над документом на период выборов и обеспечить участие представителей национальных меньшинств в его разработке. Замглавы киевского общества венгров Тибор Томпа выразил опасение, что принятие закона будет не в пользу укрепления межнациональных отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия очень озабочена нарушениями языковых и образовательных прав нацменьшинств со стороны украинских властей, в связи с чем он направил обращения в ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО. Против принятия законопроекта также выступили глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и ряд других политиков.