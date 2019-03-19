США намерены объявить Бразилию главным союзником из стран, не входящих в НАТО

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены объявить Бразилию своим главным стратегическим союзником из числа государств, не входящих в НАТО для укрепления военного сотрудничества. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Розовом саду Белого дома. Выступление транслируют американские новостные телекомпании.

"Я также намерен объявить Бразилию главным союзником, не входящим в НАТО, или даже, возможно, если вы начнете размышлять об этом, - может быть, и союзником по НАТО <...> Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами", - отметил Трамп.