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США намерены объявить Бразилию главным союзником из стран, не входящих в НАТО

Президент США Дональд Трамп отметил, что это "значительно укрепит безопасность и сотрудничество" между двумя странами

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены объявить Бразилию своим главным стратегическим союзником из числа государств, не входящих в НАТО для укрепления военного сотрудничества. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Розовом саду Белого дома. Выступление транслируют американские новостные телекомпании.

"Я также намерен объявить Бразилию главным союзником, не входящим в НАТО, или даже, возможно, если вы начнете размышлять об этом, - может быть, и союзником по НАТО <...> Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами", - отметил Трамп.

Теги
БразилияСШАТрамп, Дональд
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