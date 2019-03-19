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CNN: замглавы минюста США Розенстайн пока не будет покидать пост

Ранее сообщалось, что он может уйти в отставку в марте

ТАСС, 19 марта. Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн пока не будет покидать пост. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В феврале сообщалось, что Розенстайн, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, сложит свои полномочия в середине марта. Однако, по данным телекомпании, после консультаций с генпрокурором США Уильямом Барром Розенстайн решил остаться на своем посту "немного дольше". Также Розенстайн еще не уведомлял Белый дом о своей отставке за две недели до предполагаемой даты.

Решение Розенстайна сложить с себя полномочия первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора США было обусловлено тем, что Сенат Конгресса США 14 февраля утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны. Позже пресс-служба Белого дома сообщала, что президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность замминимстра юстиции Джеффри Розена.

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СШАТрамп, Дональд
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