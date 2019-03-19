Второй президент Казахстана. Чего эксперты ждут от преемника Назарбаева

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, который вступит в должность президента Казахстана 20 марта, является известным дипломатом с большим опытом работы в разных структурах и обладает умеренными политическими взглядами.

Как это произошло и что будет дальше

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом его полномочия переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги, которая намечена на 20 марта.

"Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - такую характеристику дал своему преемнику Назарбаев.

Он напомнил, что Токаев является выпускником МГИМО, доктором наук, свободно владеет английским и китайским языками. "Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Умеренные взгляды

Токаев окончил Пекинский институт иностранных языков, Дипломатическую академию МИД РФ, является ее почетным доктором и профессором. Он считается политиком умеренных взглядов и не сторонником радикальных изменений в республике.