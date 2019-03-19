Президент Чехии считает целесообразным провести децентрализацию власти на Украине

ПРАГА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает целесообразным внести изменения в конституцию Украины, которые обеспечат децентрализацию власти в этой стране. Об этом он заявил во вторник на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю (Западная Чехия), сообщило информационное агентство CTK.

"Разумное решение [по выходу из кризиса на Украине] было заложено в минских соглашениях, которые, к сожалению, никем не соблюдаются. Оно сводится к необходимости изменения украинской конституции. Конкретно - в децентрализации [власти] Украины, чтобы все ее регионы, получили больше самостоятельности", - сказал Земан.

По мнению политика, ситуация на Украине похожа на хрупкое перемирие между ее гражданами, разделенными по языковому принципу. Русскоговорящее и украиноговорящее население в стране испытывает взаимное недоверие. Положение может исправить новая конституция, предусматривающая децентрализацию власти и усиление роли регионов в принятии управленческих решений.