Эксперты США не нашли свидетельств подготовки КНДР к новым пускам ракет на полигоне Сохэ

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне не нашли свидетельств какой-либо значительной активности на испытательном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни в КНДР, которая бы говорила о возможности проведения там в ближайшее время новых ракетных пусков. Отчет был опубликован во вторник на сайте исследовательского центра.

"Хотя недавняя активность на полигоне Сохэ, судя по всему, свидетельствует о том, что он снова находится в рабочем состоянии после того, как КНДР предприняла меры по его свертыванию летом 2018 года, не было зафиксировано никакой значительной активности на вертикальном стенде для испытаний ракетных двигателей и на пусковой площадке с тех пор, как мы публиковали наш прошлый отчет по Сохэ [9 марта]", - говорится в документе.

"Судя по всему, ракеты-носителя на полигоне нет", - отмечают также авторы доклада. "Никакой значительной активности также не зафиксировано и на других объектах полигона", - добавили они.

Ранее Общественное радио США со ссылкой на проведенный анализ снимков с коммерческих спутников выступило с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время новых ракетных испытаний. Представитель Госдепартамента высокого ранга заявил на брифинге для журналистов, что американское правительство сочло бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в 2018 году встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты предположили, что данный запуск являлся прикрытием для испытания баллистической ракеты большой дальности.