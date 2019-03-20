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СМИ: главы оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и США встретятся в апреле

Встреча может пройти в Вашингтоне 19-го числа, сообщает агентство Kyodo

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Япония и США проведут переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два" в апреле этого года. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящее время идет согласование даты встречи, которая может состояться 19 апреля в Вашингтоне. По данным Kyodo, в ходе переговоров стороны намереваются "подтвердить намерение укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе".

Последний раз Япония и США проводили переговоры в формате "два плюс два" в августе 2017 года в Вашингтоне.

Теги
ЯпонияСША
Ситуация на Корейском полуострове
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