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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции после заявления Эрдогана

Ранее турецкий лидер негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам

СИДНЕЙ, 20 марта. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", сделанным им накануне. Об этом в среду сообщает телеканал SBS.

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По информации телеканала, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии на митинге в турецком городе Эрегли, Эрдоган крайне негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам. Он отметил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Турецкий лидер напомнил об участи австралийских и новозеландских военных, павших в Битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

"Эти высказывания глубоко оскорбительны. Я нахожу, что комментарии президента Эрдогана очень сильно противоречат тому, что сказал Кемаль Ататюрк об австралийских войнах, павших в Первой мировой войне. Более того, я считаю такие высказывания нарушением закона", - заявил австралийский премьер. Он добавил, что несмотря на столь острую реакцию Турции, Канберра не отступит от своих принципов толерантности и развития мультикультурного общества и продолжит бороться за безопасность в регионе.

Теги
АвстралияТурцияНовая ЗеландияЭрдоган, Реджеп ТайипСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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