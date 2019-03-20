МИД Венесуэлы назвал опасными заявления Трампа и Болсонару по ситуации вокруг страны

КАРАКАС, 20 марта. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы считает угрожающими безопасности региона заявления президента США Дональда Трампа и президента Бразилии Жаира Болсонару, сделанные во вторник относительно возможного развития событий вокруг Боливарианской Республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает опасные заявления президентов США и Бразилии", - написал он, отметив, что подобная риторика идет вразрез с принципами Устава ООН. "Особенную озабоченность вызывает чрезвычайное влияние агрессивной риторики США на Бразилию и Трампа на Болсонару. Правительство Венесуэлы выражает протест в связи с подобными заявлениями, угрожающим миру и безопасности в регионе", - добавил дипломат.

Ранее во вторник, выступая на совместной пресс-конференции с Болсонару в Розовом саду Белого дома, Трамп вновь подтвердил, отвечая на вопрос о возможности военного вторжения в Венесуэлу, что американская администрация рассматривает все возможные варианты действий. Болсонару на вопрос, намерена ли Бразилия поддержать потенциальное применение Соединенными Штатами военной силы против Венесуэлы, прямого ответа не дал, однако в своих рассуждениях он подчеркнул, что Бразилия поддержала план доставки через свою границу американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, не считаясь с мнением Каракаса.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.