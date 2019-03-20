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Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков

При всенародном голосовании "страной будут править большие города", уверен американский лидер
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно. Соответствующую запись он разместил во вторник на своей странице в сети Twitter.

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"Вести предвыборную кампанию при системе, где победитель определяется большинством голосов избирателей, намного проще, чем в ситуации с коллегией выборщиков, и это происходит иначе. Это примерно как готовиться к стометровке по сравнению с подготовкой к марафону", - заявил он.

"Прелесть коллегии выборщиков заключается в том, что для того, чтобы победить, надо ездить во множество штатов. При всенародном голосовании же достаточно посещать крупные штаты - в итоге все закончится тем, что страной будут править большие города. Менее крупные штаты и весь Средний Запад США в итоге лишатся всей власти, а мы не можем этого допустить. Мне раньше нравилась идея всенародного голосования, но сейчас я понимаю, что коллегия выборщиков намного лучше для США", - убежден Трамп.

Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, тогда как на счету его соперницы Хиллари Клинтон было 227 голосов. При этом по общему числу проголосовавших избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло решающей роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

Теги
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