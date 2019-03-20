СМИ: Пинаки Чандра Гхосе назначен первым индийским антикоррупционным омбудсменом

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 марта. /ТАСС/. Бывший член Верховного суда Индии Пинаки Чандра Гхосе официально назначен первым в индийской истории локпалом - антикоррупционным омбудсменом. Как сообщает в среду телеканал NDTV, его кандидатуру одобрил накануне президент страны Рам Натх Ковинд.

По этой информации, в ведомство локпала войдут три экс-председателя Верховного суда, а также действующий председатель Высокого суда штата Чхаттисгарх Аджай Кумар Трипати. Кроме того, помощь локпалу также будут оказывать четыре отставных чиновника разных рангов, не замеченные в коррупционных связях.

Локпал получит право проверять деятельность всех государственных чиновников, в том числе министров, судей Верховного суда и других высоких государственных лиц на предмет причастности к коррупции. При этом локпал не должен подчиняться никакому ведомству, а быть независимым и действовать, реагируя на жалобы или запросы граждан.

Помощь ему должны оказывать вошедшие в его ведомство юристы и бывшие госчиновники, которые никогда на протяжении своей биографии не были замечены в коррупционных скандалах. Подобные ведомства должны появиться и на уровне штатов.

Борьба за введение должности локпала правозащитники и различные общественные деятели вели более 50 лет - с 1960 годов. С тех пор все премьер-министры, начиная с женщины-политика Индиры Ганди, обещали принять "локпал-билль" (закон о введении должности локпала), но всякий раз откладывали такое решение. Индийская бюрократия прекрасно научилась находить различные зацепки в законах, чтобы не принимать этот документ. Индийский общественник Анна Хазаре провел несколько голодовок, требуя от правительства ввести эту должность. Но только сейчас власти согласились ввести институт локпала.