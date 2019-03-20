Порошенко обвинил Россию в медленном развитии киевского метро

ТАСС, 20 марта. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в медленных темпах развития киевского метрополитена. С соответствующим заявлением он выступил в ходе презентации проекта нового участка метро в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

"За всю историю киевского метрополитена лишь один раз он полностью остановил работу. И мы очень хорошо помним, когда это было - с 18 по 20 февраля 2014 года, в то время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины, - заявил Порошенко. - Агрессия нанесла тяжелые потери для Украины и государства, для народа и экономики. Конечно, она и затормозила планы развития киевского метро".

По словам Порошенко, за 2014 год поступило более 200 сообщений о заминировании подземки. "Попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились", - заключил президент.