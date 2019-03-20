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Отставка Нурсултана Назарбаева
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Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Политик на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев EPA-EFE/STRINGER
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© EPA-EFE/STRINGER

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

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"Торжественно клянуcь верно служить народу Казахстана, стрoго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, 19 марта, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. 

В новость были внесены изменения (09:23 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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