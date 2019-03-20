Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

Что известно о преемнике Назарбаева

На эту тему

"Торжественно клянуcь верно служить народу Казахстана, стрoго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, 19 марта, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.

В новость были внесены изменения (09:23 мск) - добавлены подробности после второго абзаца