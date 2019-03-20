Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента предложил назвать столицу республики Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

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"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев.

Кроме того, президент выступил с инициативой назвать центральные улицы городов областных центров республики именем Назарбаева.

"Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева", - сказал Токаев.

Он также отметил, что первый президент страны останется пожизненным "отцом народа".

"Согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы - отцом народа", - заявил Токаев.

"Все портреты и фотографии с изображением первого президента Елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) останутся в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий учебных помещений", - добавил президент Казахстана.

В среду Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана после того, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. Как заявил Назарбаев в своем обращении к народу Казахстана, он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.

С сентября 2017 года Токаев занимал должность председателя Сената (верхней палаты парламента Казахстана). В разные годы он работал заместителем генерального секретаря ООН, председателем Сената третьего и четвертого созывов, премьер-министром Казахстана, государственным секретарем, министром иностранных дел республики.