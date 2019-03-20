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Отставка Нурсултана Назарбаева
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Президент Казахстана предложил удостоить Назарбаева звания "Народный герой"

Токаев также выступил с инициативой предоставить первому президенту Казахстана статус почетного сенатора

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента выступил с инициативой удостоить первого президента республики Нурсултана Назарбаева звания "Халык Кахарманы" ("Народный герой").

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"Думаю, все согласятся, что Елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) достоин награждения высшими званиями нашего государства "Халык Кахарманы" и "Енбек ери" ("Герой труда")", - сказал Токаев.

Токаев также выступил с инициативой предоставить первому президенту Казахстана статус почетного сенатора (Сенат - верхняя палата парламента страны).

"Как бывший председатель Сената парламента считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора", - сказал Токаев.

Кроме того, он предложил воздвигнуть в Астане памятник Назарбаеву.

"Предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства", - сказал Токаев.

В среду Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана после того, как Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия. 

С сентября 2017 года Токаев занимал должность председателя Сената (верхней палаты парламента Казахстана). В разные годы он работал заместителем генерального секретаря ООН, председателем Сената третьего и четвертого созывов, премьер-министром Казахстана, государственным секретарем, министром иностранных дел республики.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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