Главу городского совета Рима арестовали по подозрению в коррупции

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Председатель городского совета Рима Марчелло Де Вито, представляющий партию "Движение "5 звезд", арестован по подозрению в коррупции. Как сообщает в среду агентство ANSA, арест произведен в рамках расследования о строительстве нового стадиона для футбольного клуба "Рома".

Вместе с ним арестованы еще трое человек, двоим предпринимателям предписано временно воздержаться от профессиональной деятельности. В ходе расследования были вскрыты факты коррупции, а также злоупотребления служебным положением при принятии решений в отношении не только строительства стадиона, но и гостиничного комплекса в центре столицы, а также переоборудования больших территорий бывшего рынка на южной окраине города. По данным следствия, Де Вито способствовал одобрению проектов недвижимости.

Стадион "Ромы" не в первый раз оказывается предметом расследования. Из-за нарушений законодательства при проведении конкурса на осуществление проекта уже производились аресты. В том числе по этому делу проходил крупный столичный предприниматель.

"Движение "5 звезд" пришло к власти, пообещав честное управление и борьбу с коррупцией. Мэр Рима Вирджиния Раджи обещала, что стадион будет построен, хотя после начала первого расследования работы были приостановлены.