Источник: Франция и Италия готовы блокировать отсрочку Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. По меньшей мере две участвовавшие в основании ЕС страны - Франция и Италия - готовы блокировать на саммите сообщества 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании (Brexit), запланированного на 29 марта, если не получат гарантий, что эта отсрочка позволит обеспечить организованный выход. Об этом заявил ТАСС европейский дипломатический источник.

"Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход", - отметил он. По его словам, эту позицию "могут поддержать и другие западноевропейские государства, в первую очередь Люксембург, если Великобритания вынесет на саммит вопрос о переносе даты Brexit".

Комментируя итоги состоявшейся во вторник дискуссии по Brexit в Совете ЕС на уровне министров по европейским делам, собеседник агентства отметил, что большинство стран союза "не видят смысла в затягивании выхода Великобритании из ЕС без конкретной достижимой цели". "Каждый день отсрочки повышает неопределенность и экономический ущерб от этой ситуации. Если мы не видим четкой перспективы того, как отсрочка на несколько месяцев может гарантировать заключение соглашения между Лондоном и Брюсселем, выход без соглашения с последующим определением новых правил игры становится предпочтительнее, хотя мы и приложили все силы, чтобы его избежать", - добавил источник.

Во вторник министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе также намекнула на эту позицию Франции, заявив, что "продление [Brexit] - это не решение, это метод, если есть цель и стратегия". Она также подчеркнула, что четко сформулировать цель и стратегию дальнейших действий должен Лондон, который никак не может утвердить соглашение о Brexit. По словам Луазо, неопределенность по Brexit, которая царит в настоящее время, неприемлема.