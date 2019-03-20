Дарига Назарбаева избрана председателем Сената Казахстана

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Экс-председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева в среду по итогам голосования избрана председателем Сената. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

Кандидатура на должность председателя Сената Казахстана выдвигается президентом республики. Председатель Сената избирается на заседании палаты из числа депутатов Сената, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов палаты.

Ранее Токаев предложил кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность спикера Сената парламента Казахстана.