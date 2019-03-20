{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД ФРГ попросил не шантажировать Берлин по вопросу участия Huawei во внедрении 5G

Хайко Маас назвал важными аспекты политики безопасности, но отметил, что власти страны сами способны принять решение

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Германия примет самостоятельное и взвешенное решение по участию Huawei во внедрении сетей 5G и не позволит третьим сторонам себя шантажировать в этом вопросе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью, которое было опубликовано в среду в немецкой газете Markische Oderzeitung.

На эту тему
В чем обвиняли Huawei

Ранее агентство DPA сообщало, что Вашингтон пригрозил Берлину сократить обмен секретной информацией, если китайские компании получат доступ к немецким сетям.

"Германия никогда не позволяет себя шантажировать, не важно, о чем или о ком идет речь. Федеральное правительство уже на протяжении нескольких недель тщательно обсуждает вопрос об участии китайского концерна Huawei во внедрении сетей 5G. Аспекты, касающиеся политики безопасности, невероятно важны, когда речь идет о вещах, влияющих на многие стороны нашей жизни", - сказал Маас.

"Нам нельзя идти на пустые компромиссы. В этом вопросе нам не нужны чьи-либо консультации. Мы сами примем решение", - добавил министр.

Ранее Берлин принял решение не отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения, но существенно ужесточить стандарты и меры безопасности. Компания оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах.

Теги
АвстралияСШАГерманияМаас, Хайко
Отставка Нурсултана Назарбаева
Присяга нового президента Казахстана. Ключевые заявления
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства 20 марта
Читать полностью