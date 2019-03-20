Глава МИД ФРГ попросил не шантажировать Берлин по вопросу участия Huawei во внедрении 5G

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Германия примет самостоятельное и взвешенное решение по участию Huawei во внедрении сетей 5G и не позволит третьим сторонам себя шантажировать в этом вопросе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью, которое было опубликовано в среду в немецкой газете Markische Oderzeitung .

Ранее агентство DPA сообщало, что Вашингтон пригрозил Берлину сократить обмен секретной информацией, если китайские компании получат доступ к немецким сетям.

"Германия никогда не позволяет себя шантажировать, не важно, о чем или о ком идет речь. Федеральное правительство уже на протяжении нескольких недель тщательно обсуждает вопрос об участии китайского концерна Huawei во внедрении сетей 5G. Аспекты, касающиеся политики безопасности, невероятно важны, когда речь идет о вещах, влияющих на многие стороны нашей жизни", - сказал Маас.

"Нам нельзя идти на пустые компромиссы. В этом вопросе нам не нужны чьи-либо консультации. Мы сами примем решение", - добавил министр.

Ранее Берлин принял решение не отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения, но существенно ужесточить стандарты и меры безопасности. Компания оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах.