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НАТО отказалась комментировать слова Трампа о возможности приема в альянс Бразилии

Ранее президент США во время встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил о возможном членстве Бразилии в Североатлантическом альянсе

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Штаб-квартира НАТО отказалась комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности приема в Североатлантический альянс Бразилии. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе НАТО.

"Про этому вопросу мы рекомендуем обратиться к властям США", - заявили в штаб-квартире.

Ранее Трамп во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Белом доме заявил в ответ на вопрос о возможном членстве Бразилии в Североатлантическом альянсе, что стороны "решительно рассматривают это и в значительной степени склоняются к этому".

Теги
БразилияСШАТрамп, Дональд
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