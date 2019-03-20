Порошенко удовлетворен полетом турецких беспилотников в небе Украины

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко побывал в среду на испытаниях турецкого беспилотника (БПЛА) Bayraktar TB2, проходившими на полигоне в Хмельницкой области.

"Только что я как главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимал участие в испытании ударного БПЛА турецкого производства [марка Bayraktar TB2]. Вот боевые пташки, наконец, на Украине", - сказал он, выступая перед личным составом подразделения.

Порошенко также поблагодарил за поставку ВСУ дронов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я очень благодарен президенту Турции,... поставки были осуществлены в очень короткие сроки. Я верю что турецкие боевые дроны... значительно повысят наши шансы [в противостоянии] брутальной агрессии Кремля", - сказал он.

Порошенко также поручил начальнику генштаба ВСУ и министру обороны в короткие сроки завершить цикл постановки БПЛА на вооружение. "И доложить мне, когда БПЛА будут переданы в части на линию соприкосновения [в Донбассе]", - заключил он.

В ноябре 2018 года Украина подписала соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina. Контракт был заключен во время визита Порошенко в Турцию. Беспилотники могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы, оснащены двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. Сейчас рассматривается возможность производства Bayraktar TB2 на мощностях госпредприятия "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома".