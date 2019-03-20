Reuters: из ОАЭ депортировали мужчину за празднование в Facebook трагедии в Новой Зеландии

ТАСС, 20 марта. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) депортировали мужчину, который сделал на своей странице в Facebook комментарии, празднуя массовое убийство людей в мечетях Новой Зеландии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление базирующейся в эмиратах компании Transguard.

Мужчина работал в компании Transguard, являющейся поставщиком услуг в сфере безопасности. В заявлении не указано ни имя, ни национальная принадлежность депортированного. Как отмечает Reuters, комментариев от правительства ОАЭ пока получить не удалось.

"На выходных сотрудник Transguard сделал подстрекательские комментарии в своем личном аккаунте в Facebook, празднуя ужасную атаку на мечеть в Крайстчерче (Новая Зеландия)", - отмечается в заявлении. "У нас есть политика абсолютной нетерпимости в отношении ненадлежащего использования социальных сетей, и в результате этот человек был немедленно лишен полномочий и передан властям для дальнейшего судебного разбирательства", - приводит агентство слова управляющего директора Transguard Грега Уорда. В компании добавили, что правительство ОАЭ депортировало их сотрудника.