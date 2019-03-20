ЕС проведет 20 марта мини-саммит с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз проведет вечером 20 марта мини-саммит с Украиной в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил в среду журналистам представитель ЕС.

"Сегодня вечером в Совете пройдет своего рода мини-саммит с Украиной. Будут присутствовать руководители всех институтов, а также еврокомиссары. Со стороны Украины будет большая делегация во главе с президентом Петром Порошенко", - сказал он.

Собеседник также отметил, что президент Украины сам запросил руководство Евросоюза о проведении мини-саммита.

"Он запросил лидеров и институты ЕС о проведении этой встречи", - сказал он, подчеркнув, что ЕС согласился в знак солидарности с Украиной.

По словам дипломата, никаких пресс-конференций в настоящее время не запланировано по итогам встречи.