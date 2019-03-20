Ляшко сорвал заседание кабмина Украины из-за продления контракта с главой "Нафтогаза"

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Лидер Радикальной партии, кандидат в президент Украины Олег Ляшко прервал заседание правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в связи с тем, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым на один год - до 20 марта 2020 года. Ляшко потребовал его отменить и прекратить повышать цены на газ.

Ляшко фактически ворвался на заседание правительства, подошел к месту, где сидит Гройсман, и, перейдя на "ты", начал требовать предоставить возможность выступить. "Из-за ваших дебильных решений на 30% возросла задолженность за коммуналку. Отмените решение правительства о повышении цен на газ и продлении контракта с Коболевым", - обратился он к премьер-министру.

В ответ Гройсман спокойно выслушал Ляшко, сделав ему замечание о том, что "некультурно врываться в зал заседания и начинать кричать". Премьер также заявил, что правительство было вынуждено принять вышеуказанные решения. "Я категорически против высоких тарифов. Но, как у ответственного человека, у меня не было другого выхода", - пояснил он необходимость повышения цен на газ, добавив, что в противном случае страна оказалась бы в состоянии дефолта.

Относительно продления контракта с Коболевым, глава правительства уточнил, что будет принято решение о конкурсе на новое управление компании через год - 20 марта 2020 года", и подчеркнул, что считает это решение "приемлемым". По словам Гройсмана, новый контракт с Коболевым не будет предполагать бонусов, огромный размер которых вызвал негативный резонанс в общественности, а зарплата будет снижена вдвое.