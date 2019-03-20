Вопрос о переименовании Астаны вынесли на совместное заседание парламента Казахстана

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Вопрос о переименовании Астаны в Нурсултан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вынесен в среду на совместное заседание палат парламента. Об этом сообщил спикер Мажилиса (нижней палаты) Нурлан Нигматулин.

"В соответствии с конституцией Республики Казахстан правительством внесено предложение президенту Республики Казахстан о проведении республиканского референдума для внесения поправки в конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - сказал Нигматулин.