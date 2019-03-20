Глава шведской военной разведки: присутствие России на Балтике стало качественнее

СТОКГОЛЬМ, 20 марта. /ТАСС/. Присутствие России в регионе Балтийского моря не выросло, но стало качественнее. Об этом в среду заявил глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Гуннар Карлсон в интервью агентству ТТ , комментируя публикацию годового отчета ведомства за 2018 год.

Отвечая на вопрос о военном присутствии РФ в Балтийском регионе, Карлсон сказал: "Оно не стало больше, но оно стало лучше". "Это то, за чем мы постоянно следим. Россия инвестирует, в частности, в оружие дальнего радиуса действия, пример тому - модернизация и развитие системы "Искандер", - отметил он.

В своем отчете служба разведки отмечает, что в 2018 году российско-американские отношения ухудшились в большинстве областей. "В ближайшие годы развитие в нашем регионе будет по-прежнему характеризоваться противоречиями между Россией и НАТО. На сегодняшний день есть мало признаков готовности сторон к сближению для решения вопросов безопасности", - говорится в докладе, размещенном на сайте ВС Швеции.

В отчете также упоминается Китай. Военная разведка, отмечается в тексте, наблюдает за действиями Пекина в области политики безопасности, на экономической и военной аренах. Авторы доклада констатируют, что КНР пытается приобрести все большее международное влияние и намерена участвовать в формировании глобальных правил игры.

Особое внимание в документе уделено вопросам кибербезопасности, которая "представляет собой стратегическую проблему, имеющую основополагающее значение для обеспечения мира, безопасности и развития в глобальном масштабе". В 2018 году сотрудничество в этой сфере возросло, а защита от кибератак усилилась. "Сделать нужно еще очень многое. Открытый, надежный и мирный интернет, к которому мы привыкли за несколько десятилетий, нельзя будет принимать как должное", - говорится в докладе.